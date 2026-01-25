¡Llegó el día! Bolivia y México se enfrentan hoy en el Tahuichi: lo que debes saber

La selección boliviana y México se enfrentarán hoy domingo en un partido amistoso internacional que se disputará desde las 15:30 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, escenario que presentará un lleno total tras la venta de 25.500 entradas mediante la modalidad online.

Para Bolivia, el encuentro servirá como parte de su preparación rumbo al duelo de repechaje frente a Surinam, programado para el próximo 26 de marzo, un compromiso clave en sus aspiraciones deportivas. El cuerpo técnico busca consolidar el funcionamiento del equipo y evaluar variantes de cara a ese desafío.

En tanto, México afronta este amistoso como parte de su proceso de preparación con miras al Mundial 2026, certamen que organizará junto a Estados Unidos y Canadá. El combinado azteca apunta a afinar detalles y sostener el ritmo competitivo en su calendario internacional.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones favorece a México, que se impuso por 1-0 en el último amistoso disputado en 2024. Ahora, Bolivia intentará aprovechar la localía y el respaldo de su hinchada para buscar un resultado positivo en el Tahuichi.

