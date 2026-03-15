[VIDEO] Así llegaron Bolivia y Trinidad y Tobago al Tahuichi

Las selecciones de Bolivia y Trinidad y Tobago ya están dentro del estadio Ramón Tahuichi Aguilera, tras llegar en sus respectivos buses. Los hinchas aplaudieron a cada uno de los jugadores al descender de los vehículos.

LLEGADA DE BOLIVIA:

En el caso de Bolivia, numerosos fanáticos esperaban en las afueras del estadio y recibieron con aplausos a los jugadores al bajar del bus. Por su parte, Trinidad y Tobago también fue ovacionada por los presentes durante su arribo.

LLEGADA DE TRINIDAD Y TOBAGO:

El partido arrancará a las 16:00 en el estadio Tahuichi y servirá como despedida antes del repechaje rumbo al Mundial 2026, que Bolivia disputará el 26 de marzo contra Surinam.

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