[VIDEO] Así llegaron Bolivia y Trinidad y Tobago al Tahuichi

Ambas selecciones ya se encuentran en el gramado cruceño para disputar el amistoso de hoy desde las 16:00.
15/03/2026 15:47
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Las selecciones de Bolivia y Trinidad y Tobago ya están dentro del estadio Ramón Tahuichi Aguilera, tras llegar en sus respectivos buses. Los hinchas aplaudieron a cada uno de los jugadores al descender de los vehículos.
LLEGADA DE BOLIVIA:
En el caso de Bolivia, numerosos fanáticos esperaban en las afueras del estadio y recibieron con aplausos a los jugadores al bajar del bus. Por su parte, Trinidad y Tobago también fue ovacionada por los presentes durante su arribo.
LLEGADA DE TRINIDAD Y TOBAGO:
El partido arrancará a las 16:00 en el estadio Tahuichi y servirá como despedida antes del repechaje rumbo al Mundial 2026, que Bolivia disputará el 26 de marzo contra Surinam.
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