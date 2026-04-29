Clima inestable en el país: ¿qué ciudades tendrán lluvias este miércoles?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este miércoles 29 de abril tormentas eléctricas en algunas regiones del país, con probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país habrá presencia de tormentas eléctricas, nubosidad en el desarrollo de la jornada y una baja probabilidad de lluvias.

La Paz tendrá tormentas eléctricas durante la jornada, con probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 7°C y 21°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 2°C y máxima de 17°C.

Oruro tendrá una jornada poco nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre -1°C y 20°C.

Potosí presentará una jornada poco nubosa y temperaturas que oscilarán entre -3°C y 21°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada nubosa y baja probabilidad de lluvias.

Cochabamba tendrá una jornada nubosa en el día y temperaturas entre 11°C y 29°C.

Sucre tendrá un día poco nuboso, alcanzando valores entre 13°C y 26°C.

Tarija tendrá un día nuboso y temperaturas que irán de los 8°C a los 27°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una nubosa y alta probabilidad de lluvias.

Santa Cruz tendrá una jornada nubosa y temperaturas entre 19°C y 26°C.

Trinidad prevé una jornada con lluvias y una mínima de 22°C y una máxima de 30°C.

Cobija tendrá lluvias en la región con temperaturas entre 23°C y 28°C con alta probabilidad de lluvias.

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