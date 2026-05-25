Abríguese: nevadas y temperaturas de hasta 2 grados continuarán en La Paz

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que las precipitaciones y nevadas podrían continuar hasta el martes e incluso extenderse hasta la madrugada del miércoles en el occidente del país, afectando principalmente al departamento de La Paz.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan nevadas en las cabeceras de cuenca de los valles, la región del altiplano y sectores de la cordillera oriental, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones ante el descenso de temperaturas.

El reporte meteorológico advierte que en la ciudad de La Paz las temperaturas mínimas se encuentran entre los 2 y 4 grados celsius en horas de la mañana, mientras que las máximas oscilarán entre los 12 y 15 grados durante el día.

Las autoridades meteorológicas exhortan a la población a abrigarse adecuadamente y extremar cuidados, especialmente en horas de la madrugada y primeras horas de la mañana, cuando se registran las temperaturas más bajas de la semana.

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