¿Frío intenso este miércoles? Así estará el clima en las principales ciudades de Bolivia

En todo el país se prevén una jornada con cielos nublados, mientras la sensación térmica continúa en descenso por la temporada fría. La zona de los valles es la más afectada, que continúa presentando temperaraturas heladas.
20/05/2026 6:58
Escuchar esta nota
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este miércoles 20 de mayo cielos nubosos en algunas regiones del país, sin probabilidad de lluvias.
Occidente
En el Occidente del país se presentará una jornada poco nubosa, en algunas regiones con cielos despejados y sin probabilidad de lluvias.
La Paz tendrá cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 4°C y 20°C.
El Alto tendrá un comportamiento distinto al de la sede de gobierno, mostrando un cielo despejado y sin probabilidad de lluvias, con una mínima de -3°C y máxima de 16°C.
Oruro tendrá una jornada con cielos despejados, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 1°C y 19°C.
Potosí presentará una jornada con sol y temperaturas que oscilarán entre -2°C y 19°C sin probabilidad de lluvias.
Valles
La región de los Valles presentará una jornada poco nubosa y baja probabilidad de lluvias, con un evidente descenso de temperaturas, que afecta notoriamente a esta zona templada del país.
Cochabamba tendrá una jornada poco nubosa y temperaturas entre 6°C y 26°C.
Sucre tendrá un día poco nuboso, alcanzando valores entre 5°C y 18°C.
Tarija tendrá cielos nubosos y temperaturas que irán de los-1°C a los 13°C.
Oriente
En el Oriente boliviano, se prevé una jornada sin lluvias y con una sensación térmica más fría debido al descenso de las temperaturas por esta temporada del año.
Santa Cruz tendrá una jornada nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 13°C y 20°C.
Trinidad prevé una jornada nubosa y una mínima de 14°C y una máxima de 24°C sin probabilidad de lluvias a diferencia de otros días.
Cobija tendrá cielos nubosos, temperaturas entre 16°C y 27°C y sin probabilidad de lluvias.
Mira la programación en Red Uno Play