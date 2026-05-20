Cochabamba se prepara para el primer Día del Peatón del año este domingo 31 de mayo

La Alcaldía de Cochabamba ultima los detalles para la primera jornada del "Día del Peatón y la Bicicleta" de esta gestión. Tras haberse reprogramado la fecha original, las autoridades municipales confirmaron que la actividad ecológica se llevará a cabo el domingo 31 de mayo, extendiéndose desde las 09:00 hasta las 18:00 horas. El lanzamiento oficial y la presentación del cronograma detallado se realizarán este miércoles 20 de mayo.

A diferencia de años anteriores, donde el punto focal de concentración era el norte de la ciudad, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) busca que la fiesta ecológica llegue a todos los barrios.

"Va a ser un Día del Peatón totalmente diferente porque vamos a descentralizar la tradicional actividad que se hacía en la Plaza de las Banderas. Va a haber sorpresas, premios y concursos; vamos a tener otra dinámica", adelantó Elvis Gutiérrez, director de Medio Ambiente del GAMC.

La autoridad explicó que las actividades recreativas y deportivas se distribuirán a lo largo de todas las comunas de la ciudad, permitiendo que las familias disfruten de espacios seguros cerca de sus hogares sin necesidad de realizar grandes desplazamientos.

Pese a la descentralización, el centro de la ciudad mantendrá su tradicional movimiento. Para el domingo 31 se tiene planificada una caravana ciclística principal de aproximadamente 11 kilómetros, la cual tendrá como punto de partida la emblemática colina de La Coronilla y recorrerá las principales calles y avenidas del casco viejo.

Asimismo, el municipio informó que este año se pondrá un interés muy especial en la recuperación y el aprovechamiento de los espacios naturales recuperados:

Foco en la Laguna Alalay: El entorno de este espejo de agua será el escenario principal para el desarrollo de actividades ecológicas y deportes al aire libre.

Juegos de antaño: Se habilitarán áreas específicas junto a la laguna para rescatar los juegos tradicionales, orientados al disfrute de los más niños y jóvenes.

Puntos de asistencia: A lo largo de las rutas habilitadas se instalarán "puntos de parcheo" para bicicletas, auxilio mecánico básico y puestos de hidratación gratuita para la población.

Es importante recordar a la ciudadanía que, por ley, la restricción de circulación de vehículos motorizados (públicos y privados) se aplicará de manera estricta en todo el eje metropolitano de Cochabamba. Las autoridades instan a la población a tomar sus previsiones y recuerdan que los permisos excepcionales de circulación vehicular deberán ser tramitados con anticipación ante las instancias municipales correspondientes.

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