Una buena noticia para los propietarios de inmuebles. El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) promulgó una nueva ley que amplía el plazo de la amnistía para la regularización de construcciones y edificaciones fuera de norma hasta el próximo 30 de junio.

Las autoridades municipales invitaron a la población a aprovechar esta prórroga, destacando que el programa ha tenido una excelente aceptación debido a la drástica reducción de la burocracia y a la velocidad con la que se procesan las carpetas.

Trámite exprés y digitalización inédita

Hugo Peña, secretario de Desarrollo Urbano del GAMC, resaltó el éxito del sistema y explicó que, gracias a la digitalización del municipio, el procesamiento es sumamente rápido. Los ciudadanos pueden obtener la resolución de su trámite en un plazo de tan solo 5 a 10 días hábiles.

El funcionario destacó que Cochabamba se ha convertido en un referente tecnológico a nivel nacional gracias a la implementación de herramientas modernas:

"Estamos emitiendo una RAM (Resolución Administrativa Municipal) digital, lo cual es un hecho inédito, ya que esta es la única alcaldía de Bolivia que tiene implementado este sistema. Simplificamos porque optimizamos muchos procesos de información que nosotros ya tenemos en nuestras bases de datos, cruzando información del catastro y la aprobación de planos", afirmó Peña.

Solo ocho requisitos para acogerse al beneficio

Con el objetivo de agilizar las solicitudes y evitar las largas filas de gestiones pasadas, la Alcaldía implementó un sistema de trámites simplificados. Gracias a esto, ya no se solicita la masiva cantidad de documentos que solían estancar estos procesos.

Actualmente, los propietarios de viviendas o edificios solo deben presentar ocho requisitos básicos para ingresar su trámite al sistema y beneficiarse de la regularización. Las autoridades instaron a los rezagados a no esperar los últimos días de junio y acudir a las oficinas de Urbanismo para sanear la situación técnica y legal de sus propiedades inmuebles.

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