¡El Gran Poder 2026 ya tiene fecha! Conozca la nueva programación

El presidente de la Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder, Juan Ichuta, informó que la tradicional festividad será reprogramada debido a los 18 días de bloqueos y conflictos sociales que afectan la normalidad en Bolivia. Ichuta enfatizó que la decisión se tomó por fuerza mayor, respetando los estatutos de la institución y la decisión de la mayoría de las fraternidades.

Fechas reprogramadas

La promesa al Señor Jesús del Gran Poder se realizará el domingo 14 de junio, mientras que la entrada folclórica tradicional tendrá lugar el sábado 20 de junio, según el acuerdo de los miembros del directorio.

Ichuta explicó que la reprogramación permitirá pacificar el país, dar tiempo a los participantes para recuperarse económicamente y asegurar la presencia de danza­ntes locales e internacionales, así como de turistas, cuyo ingreso había sido afectado por los conflictos.

“Estamos abriendo este lapso de tiempo para que el ciudadano y el fraterno se recupere económicamente, porque los bloqueos prácticamente han roto la economía de muchos sectores”, señaló Ichuta.

Los ensayos y actos religiosos previos a la festividad ya se han completado, y esta brecha servirá para garantizar que la celebración se desarrolle en condiciones de seguridad y estabilidad económica, beneficiando tanto a los participantes como a la industria turística local.

Ichuta enfatizó que la decisión refleja la voluntad democrática de las fraternidades y busca que la festividad del Gran Poder 2026 sea un evento seguro, pacífico y con participación amplia de bolivianos y visitantes extranjeros.

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