Gobierno reprueba violencia contra la Wiphala durante disturbios

El gobierno de Rodrigo Paz condenó este martes los hechos ocurridos durante las protestas de la noche del lunes en la ciudad de La Paz, cuando un grupo de personas maltrató y presuntamente quemó una Wiphala, según videos difundidos en redes sociales.

“La Oficina del Presidente condena los hechos ocurridos el 18 de mayo, en los que se quemó la Wiphala durante los recientes altercados registrados en el país”, señaló el comunicado oficial.

El Ejecutivo recordó que la Wiphala es un símbolo patrio reconocido por el Estado, representando la identidad, historia y diversidad cultural de Bolivia.

“Ninguna diferencia política, social o coyuntural puede justificar actos de violencia o agravio contra los símbolos que pertenecen a los bolivianos”, enfatizó el Gobierno.

Rechazo a la intolerancia

Además, el comunicado rechazó cualquier manifestación de intolerancia, confrontación o violencia como forma de expresión política, subrayando la necesidad de diálogo, respeto y convivencia democrática en momentos de tensión social.

“La patria y sus símbolos deben ser espacios de unión y respeto entre bolivianos, jamás instrumentos de odio, división o destrucción”, concluyó el pronunciamiento oficial.

El Gobierno instó a los ciudadanos a respetar los símbolos patrios, que deben representar la unidad del país y la diversidad cultural, y no convertirse en elementos de confrontación o división social.

Mira la programación en Red Uno Play