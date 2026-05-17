Gobierno instala mesa de diálogo con sectores de El Alto y La Paz en busca de acuerdos

Desde las 09:00 de este domingo, el Gobierno sostiene una reunión con representantes de distintos sectores sociales de las ciudades de El Alto y La Paz en instalaciones de la Casa Grande del Pueblo, con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan restablecer la normalidad en el país tras 15 días de movilizaciones y protestas.

Según la información oficial, el encuentro se desarrolla con la participación de ministros de Estado, dirigentes gremiales y representantes de juntas vecinales, en medio de la expectativa por lograr consensos que contribuyan a desactivar las medidas de presión.

Aunque la convocatoria también fue dirigida a organizaciones como las Bartolinas Sisa y la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari, hasta el mediodía no se registró la presencia de sus principales dirigentes en la mesa de diálogo instalada por el Ejecutivo.

La reunión fue anunciada previamente por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien adelantó que se trabajará bajo una “agenda abierta” para escuchar las demandas de los sectores y buscar soluciones al conflicto social.

El Gobierno insiste en que el diálogo es el principal mecanismo para superar la crisis y reducir las tensiones que se mantienen en distintas regiones del país debido a los bloqueos y movilizaciones.

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