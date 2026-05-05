Lupo ratifica la apertura al diálogo del Gobierno frente a las medidas de presión

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, se refirió a las movilizaciones anunciadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores sociales para la semana en curso.

La autoridad aseguró que el Gobierno mantiene una política de diálogo permanente y descartó que el país atraviese una crisis estructural en el suministro de combustibles.

Lupo afirmó que el abastecimiento de gasolina y diésel está garantizado y que actualmente no existe escasez. Explicó que se priorizó el control de calidad en la distribución de carburantes, lo que en algunos momentos generó ajustes en el suministro, además de reconocer que hubo sobredemanda en el mercado.

“El problema del diésel está resuelto y la gasolina está garantizada. Se ha privilegiado la calidad para no distribuir combustible que no cumpla los estándares”, señaló.

En ese contexto, el ministro cuestionó la pertinencia de las medidas de presión anunciadas por el sector transporte, asegurando que un paro no resolvería los problemas actuales. También indicó que el Gobierno ya trabaja en mesas de diálogo para atender demandas sectoriales, como el mantenimiento de caminos y otras necesidades estructurales vinculadas al transporte y la producción.

Respecto a la COB, Lupo indicó que ya fue convocada a espacios de diálogo, aunque no asistió a anteriores convocatorias. En ese marco, señaló que existen demandas “legítimas” que pueden ser atendidas, pero también —dijo— hay otras que considera inviables o de carácter político.

El ministro fue más allá al advertir que ciertos sectores estarían promoviendo una desestabilización del país, al no acudir al diálogo. “Los que no quieren dialogar están en una lógica distinta, incluso conspirativa”, sostuvo.

Asimismo, defendió la gestión del presidente Luis Arce, asegurando que mantiene una política de apertura y consenso con los distintos sectores sociales.

Finalmente, Lupo llamó a priorizar la estabilidad económica y social del país, advirtiendo que los paros y bloqueos solo afectarían la producción y el ingreso de la población. “El camino es el diálogo para evitar más conflictos y construir una Bolivia más estable”, concluyó.

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