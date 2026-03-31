Gobierno alista presupuesto del Estado reformulado con recortes

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, informó que en los próximos días el Gobierno presentará el Presupuesto General del Estado reformulado, el cual incluirá importantes recortes.

La autoridad explicó que el objetivo es avanzar hacia un Estado más austero y contribuir a la reducción del déficit fiscal.

“Es un presupuesto que expresa importantes recortes para alcanzar austeridad y un Estado más pequeño”, afirmó.

Presentación en los próximos días

Lupo indicó que el documento será remitido por el ministro de Economía en el transcurso de esta semana, aunque no precisó una fecha exacta.

“No sé si mañana lo va a mandar, pero en estos días con seguridad”, señaló.

Socialización de leyes prioritarias

Paralelamente, el Gobierno iniciará un proceso de socialización de proyectos de ley en sectores estratégicos como hidrocarburos, energía, minería e inversiones.

Estas normas forman parte de la agenda prioritaria del Ejecutivo.

“Estamos trabajando para socializar no solo con la Asamblea, sino también con sectores sociales y la sociedad civil”, explicó.

Normas serán tratadas por separado

El ministro aclaró que no se enviará un paquete conjunto de leyes, sino que cada proyecto será presentado de manera individual conforme avance su socialización.

“Vamos a ir por partes… estas cinco son las más importantes”, indicó.

Más proyectos en agenda

Además, señaló que existe una decena de proyectos adicionales que también serán considerados, aunque con menor prioridad.

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