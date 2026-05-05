¿Habrá micros este martes en Santa Cruz? Esto dice el dirigente del transporte urbano

El dirigente del transporte urbano, Mario Guerrero, informó que su sector no acatará el paro convocado para este martes 5 de mayo, por lo que el servicio público operará con normalidad en la capital cruceña.

El representante explicó que, tras una reunión entre sindicatos del transporte urbano, se determinó continuar con las actividades habituales, priorizando el servicio a la ciudadanía.

“Estén tranquilos, la población, el transporte va a ser normal mañana en Santa Cruz. Nos reunimos los sindicatos, no vamos a acatar el paro, vamos a trabajar normal, pero no quiere decir que estemos conformes con la mala calidad de la gasolina y diésel”, manifestó Guerrero.

Sin embargo, Guerrero aclaró que la decisión no significa conformidad con la situación actual del sector, especialmente por la calidad del combustible, el estado de las carreteras y la falta de insumos para la conversión de vehículos a gas.

El dirigente también pidió la intervención de las autoridades nacionales para atender las demandas del sector y dar soluciones estructurales a estas problemáticas.

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