Tras varias horas de diálogo y negociaciones, finalmente se levantó el bloqueo en la Tranca de Urujara, en el departamento de La Paz, que mantenían los transportistas de la región de Los Yungas. El levantamiento de los bloqueos es el resultado de un acuerdo firmado entre los choferes y las autoridades del gobierno, específicamente con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que incluyó el compromiso de enviar 20 cisternas móviles a los diferentes municipios de los Yungas para garantizar el abastecimiento de combustible.

Ingreso de Cisternas

A partir de esta noche, las cisternas comenzaron a movilizarse, una de las primeras imágenes mostraba ya a las cisternas en marcha, trasladándose hacia los puntos más necesitados. Minibuses y vehículos que habían estado generando bloqueos fueron retirados progresivamente, permitiendo que el tráfico se normalice y las cisternas puedan llegar sin inconvenientes a las comunidades afectadas.

En cuanto a las maquinarias para el mantenimiento vial, el viceministro de Transportes indicó que, debido al horario, las maquinarias no podrían movilizarse de inmediato, pero se comprometió a que estos trabajos comenzarán en cuanto las condiciones lo permitan. Sin embargo, las cisternas fueron la prioridad inmediata, como parte del compromiso firmado en el acuerdo.

El presidente de la ABC, Ernesto Farfán, y otros representantes gubernamentales estuvieron presentes durante la firma del acuerdo, donde se comprometieron a dar seguimiento a las demandas del sector y asegurar que no se repitan los problemas de abastecimiento de combustible en el futuro.

Se espera que el restablecimiento de la circulación en la zona permita la normalización del tráfico hacia los Yungas y que las cisternas continúen su ruta para abastecer a los diferentes municipios, cumpliendo con la necesidad más urgente de los transportistas y la población local.

Paro de transporte para el martes 5 de mayo

Si bien se llegó a un acuerdo con el sector de los Yungas, para el día martes la conferación de transporte a nivel nacional a confirmado el paro en las ciudades capitales, exigiendo la mejora de la calidad de combustible para sus unidades

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