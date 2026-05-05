Waldy Caballero asume la presidencia del Concejo Municipal de La Paz

Tras casi dos horas de deliberaciones y dos cuartos intermedios por discrepancias dentro del Concejo Municipal de La Paz, Waldy Caballero fue elegida como la nueva presidenta de esta instancia legislativa. La elección, que estuvo marcada por la tensión y el debate entre los concejales, finalmente concluyó con el respaldo de ocho votos que le dieron la confianza para asumir la presidencia.

En su intervención posterior a su elección, Caballero agradeció a Dios por la oportunidad de ocupar este importante cargo y a sus colegas concejales por su apoyo.

"Primeramente quiero agradecer a Dios y luego a mis colegas concejales que me dieron su confianza. Es un honor poder trabajar por nuestra ciudad", expresó Caballero.

Trabajo por los paceños

La nueva presidenta también hizo énfasis en la necesidad de trabajo y compromiso con los paceños.

"La Paz necesita mucho de nuestro trabajo, compromiso y dedicación. Vamos a trabajar desde el primer día para mejorar nuestra ciudad", afirmó Caballero, subrayando que su enfoque estará siempre en el bienestar de los ciudadanos.

Conflictos en la elección

Sin embargo, la sesión no estuvo exenta de conflictos. Durante el proceso de elección del vicepresidente del Concejo, algunos concejales de Innovación Humana se retiraron de la sesión en desacuerdo con la elección. Ante esta situación, Caballero hizo un llamado a los concejales de Innovación para que reconsideren su postura y regresen a la sesión, destacando que en una democracia es fundamental saber perder y unificarse para trabajar en beneficio de la ciudad.

"Queremos hacer un llamado cordial a los tres concejales de Innovación Humana para que puedan regresar. Dejemos de lado los apetitos personales y trabajemos por el bien de La Paz", pidió Caballero, quien también extendió una invitación al alcalde César Dockweiler para que se una al trabajo conjunto de los concejales.

Llama al trabajo a Dockweiler

"Estamos comprometidos a trabajar con el alcalde y con todos los concejales que quieran aportar al desarrollo de nuestra ciudad", concluyó la presidenta.

La sesión del Concejo Municipal se reinstalará mañana, después de un cuarto intermedio, con la esperanza de avanzar en la consolidación de las directivas y seguir trabajando en los proyectos y necesidades de la ciudad de La Paz.

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