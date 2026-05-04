Eliser Roca afirma tomar acciones inmediatas tras posesión como alcalde de El Alto

El nuevo alcalde de El Alto, Eliser Roca Tancara, asumió oficialmente el cargo este lunes y, en sus primeras declaraciones, advirtió que la ciudad enfrenta dificultades en múltiples áreas, por lo que anunció acciones inmediatas para encarar su gestión.

“Las tareas son múltiples. Estamos muy mal en todo aspecto: salud, seguridad ciudadana, educación. Las calles están totalmente bombardeadas”, afirmó la autoridad tras su posesión.

Roca agradeció el respaldo recibido por la población alteña y aseguró que su administración estará enfocada en responder a las principales demandas del municipio, con prioridad en la mejora de servicios básicos y la atención de problemas estructurales.

Entre las primeras acciones, el alcalde adelantó la emisión de decretos municipales orientados a ordenar la gestión. Uno de ellos es la disposición de “cero construcciones”, que será evaluada junto a su equipo técnico antes de su aplicación.

“Posteriormente vamos a tomar los principales decretos. Uno de ellos es el de cero construcción”, indicó.

Asimismo, informó que ya cuenta con un equipo de secretarios municipales, al que definió como un grupo de profesionales con experiencia, encargado de acompañar la implementación de las primeras medidas de gobierno. La posesión de estas autoridades podría concretarse en las próximas horas o, en su defecto, al día siguiente.

Tras el acto oficial, el alcalde se trasladó a Jach’a Uta, donde participó de una misa que marca el inicio simbólico de su gestión, acompañado por sectores sociales que le dieron la bienvenida con muestras de apoyo.

Con estas primeras definiciones, la nueva administración municipal inicia su gestión en una de las ciudades más pobladas del país, con el desafío de atender problemas estructurales, recuperar servicios y responder a las expectativas de la ciudadanía.

Mira la programación en Red Uno Play