Eva Copa se despide: admite errores y revela millonaria deuda en El Alto

La alcaldesa saliente de El Alto, Eva Copa, emitió su último mensaje a la población, en el que reconoció errores durante su gestión y pidió disculpas públicas, además de detallar la situación económica que deja en el municipio.

Según la autoridad, la Alcaldía enfrenta una deuda de aproximadamente Bs 507 millones a mediano y largo plazo, además de una deuda flotante cercana a los 150 millones, correspondiente a obras ya ejecutadas y programadas dentro del Plan Operativo Anual (POA).

“Estamos con aciertos y desaciertos, no somos perfectos, hemos podido errar en algún momento y nos disculpamos si ha pasado esto”, expresó la alcaldesa saliente.

Copa explicó que parte de las dificultades económicas se vieron agravadas por factores externos, como el incremento salarial y medidas relacionadas al combustible, lo que derivó en solicitudes de modificación de contratos por parte de empresas, incluyendo el caso de la firma Trebol, cuyos trabajadores perciben el salario mínimo.

En su mensaje, también agradeció el respaldo de la población alteña durante su gestión 2021-2026 y reconoció que la inexperiencia influyó en algunas decisiones.

“Muy agradecida con la gente, con Dios y con la prensa por permitirnos comunicar con la población”, señaló.

Asimismo, la autoridad hizo referencia a las dificultades que enfrentan las mujeres en la política, asegurando que existe intimidación en este ámbito.

“Ser mujer y estar en el ámbito político es difícil. A las alcaldesas y concejalas les digo que sean fuertes y no se dejen intimidar”, manifestó.

El pronunciamiento se da en el cierre de su gestión, marcada por desafíos económicos y cuestionamientos a su administración.

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