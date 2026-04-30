Frenan interpelación a ministro de Hidrocarburos y se desata tensión política

La interpelación prevista para este jueves al ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, fue suspendida tras una acción presentada ante el Tribunal Constitucional, lo que provocó una fuerte reacción tanto del oficialismo como de la oposición en la Asamblea Legislativa.

La medida judicial logró paralizar la sesión en la que el ministro debía responder a cuestionamientos, generando críticas de legisladores que consideran que se vulneran las atribuciones del órgano legislativo.

“La población ya desconfía del Ejecutivo. ¿También vamos a hacerles desconfiar del poder judicial?”, cuestionó la diputada del PDC, Sandra Rivero, quien rechazó la suspensión de la interpelación.

Desde la bancada de Alianza Libre anunciaron que acudirán a la audiencia correspondiente para defender las competencias de la Asamblea, señalando que existe una injerencia indebida de otro poder del Estado.

“Lo que ha ocurrido es un atentado contra la democracia y contra los derechos de este primer órgano del Estado que es la Asamblea Legislativa”, afirmó Tomasa Yarhui, senadora de Libre.

Los legisladores advirtieron que no permitirán que se limite su facultad de fiscalización y anticiparon acciones para revertir la decisión.

La polémica se instala en medio de un clima de tensión política, donde la relación entre los órganos del Estado vuelve a ser objeto de cuestionamiento.

Mira la programación en Red Uno Play