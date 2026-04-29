Nayar alista inicio de gestión con foco en carta orgánica en Santa Cruz

La concejala electa por VOS en Santa Cruz de la Sierra, Luisa Nayar, comprometió iniciar su gestión “desde el día uno” tras recibir su credencial, en medio de lo que calificó como una situación crítica en la capital cruceña, identificada por la denominada Comisión de la Verdad.

“Hemos pasado de ser Santa Cruz de la Sierra a ser Santa Cruz de los baches, Santa Cruz de la corrupción, Santa Cruz de la basura y eso se tiene que terminar y vamos a empezar desde el día uno”, manifestó.

Nayar señaló que la bancada impulsará los procesos legales correspondientes para que las personas responsables de causar daño económico al municipio restituyan los recursos a la comuna.

En cuanto a su agenda de gestión, adelantó que se priorizará la carta orgánica de la ciudad, el fortalecimiento del sistema de salud y la demanda del 50-50, con la respectiva asignación de recursos para Santa Cruz.

Finalmente, confirmó que los concejales electos fueron convocados a la primera sesión del Concejo Municipal el próximo 4 de mayo. No obstante, indicó que de manera extraoficial se prevé que la posesión al cargo se realice en horas de la tarde de esa misma jornada.

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