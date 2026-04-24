Gobernadores electos llegan a Casa Grande del Pueblo para reunirse con Paz

Los gobernadores electos de los nueve departamentos del país comenzaron a llegar este viernes a la Casa Grande del Pueblo, donde sostendrán una reunión con el presidente Rodrigo Paz.

El encuentro, previsto para las 11:00, marca el primer acercamiento formal entre el Ejecutivo y las nuevas autoridades departamentales, en medio de una agenda centrada en temas económicos y de desarrollo regional.

Se prevé que durante la reunión se aborden aspectos como la distribución de recursos, la situación financiera de las gobernaciones y propuestas de inversión en las regiones.

Las autoridades electas llegaron en el siguiente orden, primero en llegar fue el de Beni, seguido por Sucre, Beni, Oruro, La Paz, Pando, Cochabamba, Santa Cruz y finalmente de Tarija.

Propuesta de Santa Cruz

Antes de ingresar, Juan Pablo Velasco, gobernador electo de Santa Cruz, dijo que gobernaciones, salvo las de Oruro y Potosí, no son viables y que han cerrado con déficit fiscal.

“Dependemos 100% de regalías del IDH, venimos a pedir que eso cambie, yo no estoy acá como un puesto político, estoy para solucionar los intereses de los cruceños, para eso me han elegido, pero no lo vamos a conseguir si no se cambiar algunas cosas”, dijo Velasco.

Sobre el 50-50, el gobernador electo aguarda que el presidente Rodrigo Paz les responda cuándo empieza, cuánto van a recibir, cómo será la distribución.

“Tenemos una propuesta trabajada con el Comité pro Santa Cruz que la vamos a plantearla”, dijo antes de ingresar a Casa Grande del Pueblo.

Mira la programación en Red Uno Play