Estado de las rutas en Bolivia hoy: estos son los tramos cerrados y con desvíos

La Administradora Boliviana de Carreteras informó este viernes 24 de abril que distintos puntos de la Red Vial Fundamental en Bolivia presentan problemas de transitabilidad, debido a inundaciones, trabajos de mantenimiento y bloqueos sociales.

Santa Cruz: los puntos más críticos

En Santa Cruz se registran los tramos más afectados. El sector de La Angostura, en Samaipata, se encuentra intransitable.

También permanece cerrado el tramo Comarapa – San Lorenzo – Salinas, debido a la inundación del puente San Miguelito.

La Paz: restricciones y bloqueos

En La Paz hay restricciones en los tramos Florida – Santa Rosa y Santa Rosa – Puente Villa, donde se recomienda circular con precaución.

Además, se reportan bloqueos en el sector Autopista – Distribuidor Montes por demandas sociales.

Cochabamba: trabajos de mantenimiento

En Cochabamba, el tránsito está restringido en Llavini Bombeo y en la carretera Cochabamba – Santa Cruz, especialmente en el sector de las Siete Curvas, debido a trabajos viales.

Pando: desvíos y obras

En Pando, el tramo de El Sena es transitable pero con desvíos por obras. También hay trabajos en el kilómetro 185 (zona La Floresta) y en los sectores de Santa Elena y Puerto Rico, donde se realizan tareas de conservación.

Recomendación

La ABC exhorta a transportistas y viajeros a verificar el estado de las rutas antes de viajar y optar por rutas alternas en los sectores afectados.

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