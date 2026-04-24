Surtidores de Cochabamba piden a YPFB aumentar despachos para reducir filas por diésel y alertan de compras masivas

El presidente de la Asociación de Surtidores Privados (Asosur), Diego Ferrufino, informó que el departamento de Cochabamba enfrenta nuevamente filas en las estaciones de servicio debido a una semana irregular en el despacho de diésel por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“Volvemos a una etapa complicada que ya vimos en años anteriores, donde las filas han retornado a las estaciones de servicio. Esta situación se debe a una semana irregular en los despachos desde la planta de YPFB”, explicó.

Ferrufino detalló que los problemas comenzaron el lunes con los primeros retrasos en la carga de combustible.

Reducción de despachos

Precisó que el miércoles no recibieron cupos, el jueves hubo una reducción de entre el 50% y 70%, y actualmente el abastecimiento se encuentra alrededor de un 80%. “La suma de estas contingencias ha generado las filas que ahora vemos en las avenidas”, precisó.

El representante del sector señaló que los surtidores llegaron a estar más de un día sin recibir combustible, lo que agravó la situación. Además, advirtió que la demanda ha aumentado por el comportamiento de los usuarios.

“Antes la gente cargaba medio tanque, ahora, por la susceptibilidad, llenan el tanque e incluso almacenan en bidones y turriles, lo que incrementa la presión sobre el abastecimiento”, explicó.

En ese contexto, Ferrufino aseguró que recuperar el 100% del cupo no será suficiente para normalizar el suministro. “Necesitamos al menos un 300% para resolver el problema a la brevedad posible”, afirmó.

Filas en planta de YPFB

También expresó preocupación por la falta de información oficial sobre los despachos. “No tenemos comunicación previa. Nos sorprendemos al recibir menos cupo y debemos averiguar por nuestra cuenta. No contamos con datos formales sobre los volúmenes diarios”, cuestionó.

Asimismo, indicó que las filas no solo se registran en las estaciones de servicio, sino también en las plantas de YPFB, lo que provoca que los choferes pierdan jornadas completas de trabajo.

Finalmente, Ferrufino sostuvo que la solución pasa por incrementar de manera inmediata los volúmenes de despacho. “No se resolverá con medidas administrativas, sino con producto y la voluntad de atender la demanda las 24 horas”, afirmó, al tiempo de pedir comprensión a la población y coordinación para reducir los impactos en la ciudadanía.



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