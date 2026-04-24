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Oncológico en emergencia: denuncian falta de recursos y servicios colapsados

El hospital oncológico se declaró en emergencia por la falta de medicamentos, equipos y personal. Advierten que no pueden garantizar tratamientos completos para pacientes con cáncer.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

24/04/2026 10:09

Emergencia sanitaria: Oncológico opera sin condiciones básicas
Santa Cruz, Bolivia

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El Instituto Oncológico del Oriente Boliviano se declaró en emergencia debido a la crítica falta de recursos que afecta la atención de pacientes con cáncer. La directora del nosocomio, Gloria Rodríguez, advirtió que la situación es insostenible y exige una respuesta inmediata de las autoridades.

Rodríguez explicó que el hospital no cuenta con los tres pilares fundamentales para un tratamiento oncológico completo: quimioterapia, radioterapia y cirugía.

“Ninguno de los tres está completo”, afirmó, detallando que existen largas filas para quimioterapia, escasez de medicamentos por retrasos en la asignación presupuestaria y la paralización del servicio de radioterapia desde hace dos semanas.

A esto se suma la falta de personal médico y la limitada capacidad de infraestructura. El hospital solo dispone de 33 camas de internación, cuando —según la directora— se requiere al menos 400 para cubrir la demanda.

Además, la unidad de terapia intensiva opera parcialmente, con solo tres camas habilitadas de las seis disponibles, lo que obliga incluso a suspender cirugías complejas.

“La enfermedad no espera, no entiende de transiciones políticas ni de falta de presupuesto”, remarcó Rodríguez, al hacer un llamado urgente al Ministerio de Salud y a las autoridades departamentales, tanto salientes como entrantes, para que atiendan la crisis.

El personal médico, trabajadores y pacientes se movilizaron dentro del hospital para visibilizar la problemática. La directora enfatizó que, pese al compromiso del equipo de salud —que incluso atiende durante paros—, la falta de recursos impide brindar una atención oportuna.

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