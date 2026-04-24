¡Se le fue la chance! The Strongest no pudo con Tomayapo y dejó escapar la cima en Tarija (0-0)

The Strongest no logró cumplir el objetivo y terminó empatando 0-0 frente a Real Tomayapo en el estadio IV Centenario, en el cierre de la tercera fecha del torneo Todos contra Todos.

El resultado dejó un sabor amargo en el conjunto atigrado, que tenía la gran oportunidad de quedar como único líder del campeonato, pero no encontró los caminos para romper el cero.

El partido fue trabado desde el inicio, con pocas situaciones claras. En la primera mitad, ambos equipos apostaron más a no cometer errores que a buscar el arco rival. La ocasión más clara del local fue un cabezazo de Marvin Bejarano bien controlado por el arquero Rodrigo Banegas, mientras que Carmelo Algarañaz no logró capitalizar una falla defensiva.

En el complemento, el desarrollo no cambió demasiado. The Strongest tuvo mayor control del balón, pero sin profundidad ni contundencia en los metros finales.

La jugada más peligrosa del Tigre llegó tras un remate de Widen Saucedo que se estrelló en el travesaño, dejando en evidencia la falta de precisión en el ataque.

El encuentro tuvo un punto de quiebre a los 74 minutos, cuando Juan Argüello fue expulsado en el conjunto local, dejando a Real Tomayapo con diez jugadores. Sin embargo, ni siquiera con la ventaja numérica el equipo paceño logró marcar la diferencia.

El pitazo final selló un empate sin goles que deja sensaciones encontradas: Tomayapo sumó en casa, mientras que The Strongest dejó escapar una oportunidad clave.

Con este resultado, el Tigre comparte la cima con Blooming y Always Ready, pero pierde la chance de despegarse. En la próxima fecha visitará a Real Oruro, mientras que Tomayapo tendrá un duro desafío ante Bolívar en La Paz.

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