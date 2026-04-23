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Política

Nuevo ministro de Hidrocarburos advierte despidos a funcionarios vinculados a irregularidades

Marcelo Blanco Quintanilla anunció una “limpieza” institucional y una lucha frontal contra la corrupción en el sector.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

23/04/2026 14:02

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Bolivia

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El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco Quintanilla, marcó un tono firme al inicio de su gestión al anunciar que se apartará de sus cargos a funcionarios involucrados en hechos irregulares dentro del sector energético.

“No vamos a permitir que la corrupción (…) aquellas personas que han estado trabajando haciendo daño se tienen que ir a su casa”, afirmó la autoridad, dejando en claro que su administración impulsará una depuración interna.

La medida forma parte de una estrategia más amplia instruida por el presidente Rodrigo Paz, orientada a combatir lo que denominó un “Estado tranca y corrupto”, además de recuperar la transparencia en la gestión pública.

Blanco también advirtió que los casos que involucren posibles delitos no solo derivarán en despidos, sino que serán remitidos a la justicia.

“Los que cometieron delitos tendrán que ser juzgados por las leyes”, enfatizó.

El nuevo ministro asume el cargo en medio de una compleja coyuntura energética, pero ha dejado claro que una de sus primeras acciones será reordenar la institución desde dentro, priorizando la ética y la transparencia en la administración del sector hidrocarburífero.

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