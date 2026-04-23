Velasco llevará el planteamiento del 50-50 en reunión con el Gobierno

El gobernador electo de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, confirmó que este viernes se reunirá con el presidente del Estado en la sede de Gobierno, donde planteará una agenda centrada en la redistribución de recursos, la devolución de competencias y proyectos estratégicos para el departamento.

Velasco señaló que uno de los temas principales será la propuesta del 50-50, referida a una mayor participación de las regiones en los recursos que generan.

“Las gobernaciones no son viables sin el 50-50. No es una cuestión solo de Santa Cruz, es un tema de justicia para que los recursos que se generan en los departamentos se queden en las regiones”, afirmó.

Asimismo, indicó que pedirá la revisión de competencias que actualmente son asumidas por la Gobernación, pese a corresponder al nivel central, como el pago de prediarios, que representa un gasto superior a Bs 40 millones anuales.

"Hay competencias que significan una erogación de gastos, pero no hay competencias de recaudación, entonces es muy complejo, complicado y venimos a modificar eso”, sostuvo.

En cuanto a proyectos estratégicos, adelantó que abordará el desarrollo del HUB Viru Viru, cuya ejecución, según indicó, debería iniciarse este año.

El Gobierno convocó para este viernes a una reunión a los 9 gobernadores electos del país para las 11:00 en instalaciones de Casa Grande del Pueblo.

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