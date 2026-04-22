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Política

Loza confirma asistencia a reunión con el Gobierno, pero advierte: “No aceptaremos condicionamientos”

El gobernador electo de Cochabamba confirmó su asistencia al encuentro, aunque cuestionó la falta de temario y advirtió que no aceptará condicionamientos.

Cristina Cotari

22/04/2026 11:55

El gobernador electo de Cochabamba, Leonardo Loza. Foto: RR.SS.
Cochabamba, Bolivia

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El gobernador electo de Cochabamba, Leonardo Loza, confirmó que participará en la reunión convocada por el presidente del Estado, Rodrigo Paz, aunque advirtió que no aceptará ningún tipo de condicionamiento.

En conferencia de prensa, señaló que recibió una invitación sin firma oficial para asistir al encuentro previsto en la Casa Grande del Pueblo a las 11:00 este viernes. Pese a ello, indicó que decidió acudir con una postura.

“Vamos a participar, pero esperamos que estén todos los gobernadores electos por voto democrático”, afirmó, al tiempo de cuestionar la posible inclusión de autoridades no elegidas en las urnas.

Loza también observó que la convocatoria no incluye un temario definido, por lo que adelantó que su participación estará enfocada en exigir atención a las necesidades del departamento. “No aceptaremos ningún chantaje ni condicionamiento, ni ideológico, ni político, ni social”, remarcó.

En ese marco, indicó que planteará al Gobierno central la ejecución de programas y proyectos para Cochabamba durante los próximos cinco años, con énfasis en iniciativas económicas y de desarrollo.

Posesión

Por otro lado, el gobernador electo informó que su acto de posesión está previsto para el 4 de mayo a las 09:00 en instalaciones de la Gobernación, con la participación de diversos sectores sociales, organizaciones y autoridades invitadas, entre ellas el expresidente Evo Morales.

Asimismo, aseguró que la transición con la actual administración avanza y que se trabaja en la coordinación con organizaciones sociales para garantizar un acto de posesión representativo y unitario.

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