Zamora confirma asistencia a interpelación por accidente del Hércules en El Alto

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, confirmó que asistirá el próximo 29 de abril a la interpelación convocada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en la que deberá responder sobre el accidente del avión Hércules ocurrido en la ciudad de El Alto.

A través de su cuenta en la red social X, la autoridad señaló que acudirá “con el mayor de los compromisos” y con la voluntad de responder todas las consultas de diputados y senadores.

“Lo haré con respeto, con transparencia y con la firme voluntad de responder cada una de las consultas”, expresó Zamora en su publicación.

La autoridad también destacó que la interpelación es un mecanismo democrático que contribuye a la fiscalización y al fortalecimiento institucional.

“Es parte del equilibrio de poderes que garantiza que el Estado funcione de cara al pueblo”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que asistirá a la sesión “con apertura para dialogar, aclarar y construir”, y remarcó su disposición de trabajar de manera conjunta con la Asamblea.

La interpelación se da en el marco del siniestro registrado el pasado 27 de febrero de 2026, cuando un avión Hércules que transportaba valores del Banco Central de Bolivia se salió de la pista durante el aterrizaje en El Alto, impactando contra vehículos en una vía pública. El hecho dejó al menos 24 personas fallecidas y más de 43 heridos.

Mira la programación en Red Uno Play