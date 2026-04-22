Afirman que exministro Montaño conocía las irregularidades en vuelos de BoA a Cuba

Un informe del Viceministerio de Transparencia reveló un presunto daño económico de al menos 18,4 millones de bolivianos en Boliviana de Aviación (BOA), atribuido principalmente a la operación de rutas internacionales deficitarias y al manejo irregular de divisas.

“Queremos dejar de ser una carga para el Estado y convertirnos en un aporte para todos los bolivianos”, afirmó el viceministro de Transparencia, Yamil García, al explicar los alcances de la auditoría que ya derivó en una denuncia formal contra exautoridades.

Según el informe, el mayor daño económico —alrededor de Bs 14,4 millones— se generó por la operación de la ruta entre Viru Viru y La Habana, la cual habría sido implementada sin un estudio técnico-financiero que garantice su viabilidad. En varios vuelos, aeronaves con capacidad para 168 pasajeros operaron con cifras extremadamente bajas, llegando incluso a transportar solo 11 o 17 personas.

“Se ha impuesto un criterio ideológico-político por encima de criterios técnicos, lo que ocasionó enviar aviones prácticamente vacíos”, sostuvo la autoridad.

A este monto se suma una pérdida adicional vinculada a la compra de divisas en el extranjero a un tipo de cambio elevado —hasta Bs 17,50 por dólar— lo que generó un perjuicio de al menos Bs 4 millones. Parte de estos recursos, según el reporte, incluso fueron trasladados físicamente en vuelos hacia Cuba, vulnerando protocolos del sistema financiero internacional.

El informe también menciona que, mientras se registraban más de 33 mil denuncias de usuarios por retrasos y cancelaciones ante la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), la aerolínea continuaba operando rutas deficitarias.

En este contexto, la denuncia alcanza al exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, así como al exgerente de BoA y a cuatro exdirectores. Las investigaciones son preliminares y podrían ampliarse a otras autoridades, incluyendo responsabilidades vinculadas a decisiones de carácter político.

“El objetivo nunca será privatizar, sino recuperar la empresa con criterios técnicos, financieros y comerciales”, aseguró García, quien también adelantó nuevas líneas de investigación, incluyendo la ruta hacia Caracas y posibles irregularidades en el transporte de carga.

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