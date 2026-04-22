“La gente podrá ver en qué se fue el dinero”: Gobierno abre datos del gasto público en Bolivia

El Gobierno presentó la plataforma digital “Bolivia en Tiempo Real”, una herramienta que permitirá a cualquier ciudadano acceder de forma abierta y detallada al uso de los recursos públicos en el país, revelando además un preocupante vacío de información y un desfase millonario en el Presupuesto General del Estado.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que la plataforma pone a disposición más de 700 millones de datos presupuestarios, permitiendo revisar con precisión en qué se gastaron los recursos públicos desde 2016 hasta 2025.

“La gente va a poder ver con un nivel de detalle profundo en qué se ha ido el dinero durante los últimos años”, sostuvo.

Uno de los hallazgos más alarmantes es la pérdida del 20% de la información presupuestaria correspondiente al periodo 2006-2015. Esto implica que, por cada 1.000 bolivianos recaudados en impuestos, se desconoce el destino de aproximadamente 200 bolivianos.

“Es un volumen de dinero extraordinariamente alto y muy preocupante”, afirmó la autoridad.

Además, el análisis del presupuesto 2026 evidenció un desfase de al menos Bs 24.000 millones, producto de la sobreestimación de ingresos por más de 15.000 millones y la subestimación de gastos por más de 8.000 millones. Según Espinosa, este manejo generó una distorsión que ocultaba un déficit fiscal real superior al 15% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Se inflaron ingresos que eran imposibles de cumplir y se escondieron gastos que debían ejecutarse en esta gestión”, explicó, calificando la situación como un atentado a la estabilidad fiscal, especialmente para gobernaciones y alcaldías que planificaron sus recursos en base a cifras irreales.

La revisión también detectó más de Bs 4.800 millone en proyectos de inversión pública inviables, que carecían de requisitos básicos como fichas técnicas, estudios ambientales o incluso terrenos definidos para su ejecución.

Ante este escenario, el Gobierno anunció el inicio de procesos administrativos que podrían derivar en acciones legales contra exautoridades responsables de la planificación presupuestaria.

En cuanto al impacto, el ministro señaló que se logró reducir el gasto corriente en más de Bs 4.100 millones, recursos que serán redirigidos a sectores sociales como salud y educación, incluyendo la creación de miles de nuevos ítems.

La plataforma, disponible a través del sitio del Ministerio de Economía, busca fortalecer la transparencia y permitir que ciudadanos, periodistas e investigadores fiscalicen el uso de recursos públicos.

“Antes era muy difícil acceder a esta información, hoy cualquier persona podrá hacerlo”, destacó Espinosa.

Con esta iniciativa, el país apunta a mejorar sus niveles de transparencia fiscal y abrir una nueva etapa de control social sobre el gasto estatal, en un contexto marcado por cuestionamientos a la gestión de recursos en años anteriores.

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