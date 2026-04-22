PGE 2026 plantea cerrar empresas públicas deficitarias en 90 días

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que el Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026 incluirá reformas estructurales orientadas a mejorar la eficiencia del gasto público y modernizar la gestión estatal.

El ministro José Gabriel Espinosa Yáñez explicó que el proyecto de ley, que será enviado a la Asamblea Legislativa, incorpora medidas clave para reducir trabas administrativas y optimizar el uso de recursos.

Evaluación y posible cierre de empresas públicas

Punto clave es la revisión integral de empresas estatales. La propuesta otorga a la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP) la facultad de evaluar y, si corresponde, liquidar aquellas que no cumplan criterios de sostenibilidad.

“Se le da un plazo de 90 días para hacer una evaluación integral a todas las empresas públicas y las que no cumplan estos criterios deberán ser cerradas”, afirmó el ministro.

Según datos expuestos, estas empresas generan actualmente un déficit de más de Bs 1.800 millones.

Más autonomía para regiones

Uno de los ejes centrales es otorgar mayor libertad a gobiernos subnacionales para ejecutar sus presupuestos. Actualmente, las modificaciones internas pueden demorar hasta 45 días; con la nueva propuesta, estos tiempos se reducirán a un rango de entre 0 y 15 días.

“Se busca que alcaldías y gobernaciones puedan gestionar sus recursos con mayor agilidad”, sostuvo la autoridad.

Parte del ajuste al PGE

Estas reformas forman parte de la reformulación del PGE 2026, que también contempla la corrección de distorsiones presupuestarias detectadas y una reorientación del gasto hacia áreas sociales.

El Ejecutivo sostiene que los cambios buscan no solo equilibrar las finanzas públicas, sino también hacer más eficiente y transparente la administración de los recursos del Estado.

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