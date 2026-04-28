PGE 2026 Reformulado aún no fue enviado a la ALP para su tratamiento

Los parlamentarios de la Asamblea Legislativa han expresado su creciente preocupación por la demora en la entrega del Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado. A pesar de que el documento es clave para las finanzas del país, aún no ha sido derivado a la Asamblea para su tratamiento, lo que ha generado inquietud y dudas entre los diputados.

“El Presupuesto General del Estado es un documento sumamente importante, y no tenerlo a tiempo para su tratamiento retrasaría decisiones claves para el país. Nos estamos cansando de esperar, ya son dos semanas de retraso”, expresó el diputado Manolo Rojas

La falta de este documento podría perjudicar el avance de algunas normas y tareas urgentes que debe llevar adelante el gobierno central.

Críticas al ministro de Economía

Los diputados señalaron que la demora en la entrega del presupuesto podría ser responsabilidad del ministro de Economía, y no descartaron exigirle explicaciones sobre el tema.

"Estamos a la espera de que el ministro de Economía nos dé una respuesta clara. Si ya se han presentado los datos del presupuesto, ¿por qué no se ha entregado a la Asamblea?", cuestionaron los parlamentarios.

José Gabriel Espinoza, quien se encuentra bajo presión, podría ser interpelado en los próximos días por los parlamentarios si no se da una explicación satisfactoria sobre la demora.

Observaciones al presupuesto

Aunque los detalles aún no han sido discutidos a fondo, algunos diputados han señalado que el presupuesto reformulado tiene “muchas observaciones”, lo que podría complicar su aprobación inmediata.

"Sin tener el presupuesto en nuestras manos, no podemos ver el detalle de las observaciones, pero estamos preocupados por las implicaciones que esto podría tener", agregó uno de los legisladores.

Expectativas de resolución

Los diputados siguen a la espera de que el PGE reformulado llegue a la Asamblea Legislativa para su tratamiento y posibles ajustes antes de su aprobación final.

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