"Ken boliviano" es la víctima principal en el robo de casa a Eva Copa

El caso del robo ocurrido en la casa de la alcaldesa Eva Copa ha dado un giro inesperado luego de que el fiscal Marco Antonio Araníbar revelara que Jonathan Figueroa Meneses, conocido como el "Ken boliviano" y pareja de la alcaldesa, es el dueño de los bienes sustraídos. Según el fiscal, los objetos robados, incluyendo una caja fuerte y relojes de colección, pertenecen a Figueroa Meneses y no a la alcaldesa.

“La denunciante es la hermana de Eva Copa, y la verdadera víctima en este caso es Jonathan Figueroa Meneses, quien es el propietario de los objetos robados”, explicó el fiscal. La propiedad de la casa de tres pisos, donde vivían Eva Copa, su hermana y Figueroa Meneses, no está siendo investigada, según las autoridades.

La alcaldesa y la campaña de desprestigio

En una emotiva declaración, la alcaldesa Eva Copa expresó su preocupación por la campaña de desprestigio que se ha desatado en su contra en redes sociales.

“Estoy segura de que esto fue muy bien planificado. Han violado todo el sistema de seguridad. No soy solo yo la que vive en esa casa, y las cosas que se robaron no eran solo mías. Ha sido un momento muy difícil para nosotros”, expresó Copa visiblemente afectada.

La denuncia y la reacción pública

La denuncia fue presentada por la hermana de la alcaldesa a la Policía en la madrugada del lunes. En los primeros reportes, se indicó que el robo incluía Bs 500 mil, $17 mil, relojes de colección, joyas y equipos electrónicos, lo que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Sin embargo, el foco de los medios no estuvo en el robo en sí, sino en el monto del dinero que se encontraba en la casa de Copa.

La alcaldesa reaccionó indignada, calificando esta cobertura como una campaña de odio en su contra.

“Lo que pasó no es algo común, y ahora se está haciendo un show sobre las cantidades de dinero involucradas”, señaló Copa, quien pidió paciencia y comprensión mientras se lleva a cabo la investigación.

Investigación en curso

El ministerio Público ha llamado a declarar a todas las personas que vivían en el inmueble, incluidos los familiares y conocidos de Copa y Figueroa Meneses. El fiscal Araníbar continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar el alcance de la actividad criminal.

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