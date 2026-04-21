Economía: Gobierno presentará el PGE Reformulado 2026 este martes

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas anunció la presentación oficial del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026.

La actividad se realizará este 21 de abril a las 19:00 en el Hotel Casa Grande, donde también se dará a conocer la plataforma “Bolivia en Tiempo Real”, una herramienta que permitirá acceder a datos presupuestarios de forma clara, accesible y verificable.

Acceso a información económica

Según la invitación oficial, el objetivo es abrir los datos de la ejecución económica del país, incorporando mecanismos digitales que faciliten la comprensión del manejo de los recursos públicos.

Presentación oficial

El acto contará con la participación de autoridades del área económica, quienes brindarán detalles sobre los ajustes al PGE 2026 y el funcionamiento de esta nueva herramienta digital orientada a la transparencia.

Este proyecto de ley modificará la ejecución presupuestaria del país, elaborado por la anterior gestión del expresidente Luis Arce y deberá pasar por las cámaras de diputados y senadores para su aprobación.

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