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Política

Diputados condicionan leyes a envío del presupuesto reformulado

Desde la Cámara de Diputados advierten que no se aprobarán nuevas normas mientras el Ejecutivo no remita el reformulado de esta gestión.

Juan Marcelo Gonzáles

27/03/2026 19:46

Foto: Cámara de Diputados (archivo)
La Paz

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En la Cámara de Diputados continúa la expectativa por el envío del presupuesto reformulado, así como del paquete de leyes anunciado por el Gobierno, que hasta la fecha no ha sido remitido.

El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, explicó que el retraso responde también a procesos en curso en distintas entidades del país.

“No es solamente el Ejecutivo que presenta, tiene que esperar de las diferentes gobernaciones y alcaldías que están en proceso de transición”, señaló.

Proceso aún en construcción

Castro indicó que el reformulado depende de la información que deben remitir distintas instituciones, por lo que su elaboración aún está en desarrollo.

“Está sujeto a que las diferentes instituciones del país lo presenten”, afirmó.

Advertencia desde la oposición

Por su parte, la diputada del PDC, Patricia Patiño, lanzó una advertencia sobre el tratamiento legislativo.

“Sin presupuesto no se aprobarán las otras leyes; por lo menos de mi parte no va a ser así”, sostuvo.

La legisladora cuestionó además el incumplimiento de plazos anunciados por el Ejecutivo.

“Bolivia esperaba ese reformulado y es triste que hasta el momento no se honre la palabra”, agregó.

 

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