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Economía

PGE Reformulado 2026 se proyecta en Bs 390.000 millones y con “bases sólidas”

El Gobierno asegura que el nuevo presupuesto parte de cifras realistas tras detectar distorsiones en el anterior.

Red Uno de Bolivia

21/04/2026 20:27

Foto: Presentación de PGE reformulado
La Paz

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El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que el Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026 será presentado con un monto cercano a los Bs 390.000 millones, bajo un enfoque de sostenibilidad y realismo fiscal.

El ministro José Gabriel Espinosa Yáñez destacó que el nuevo documento se construyó sobre información verificada y depurada.

"Esto es algo muy importante, además de plantear un presupuesto que va a estar en el orden de los Bs 390.000 millones, pero que parte de bases sólidas” declaró Espinoza 

Corrección de distorsiones

La autoridad explicó que la reformulación responde a la necesidad de corregir inconsistencias detectadas en el presupuesto vigente, donde se identificaron ingresos inflados, gastos no registrados adecuadamente y proyectos sin respaldo técnico.

Este proceso permitió redefinir las proyecciones económicas sobre datos más precisos, con el objetivo de evitar desequilibrios fiscales.

Nuevo enfoque económico

El Ejecutivo sostiene que el PGE 2026 no solo busca ordenar las finanzas públicas, sino también establecer un punto de partida confiable para la planificación económica del país.

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