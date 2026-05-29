Riesgo país baja levemente, pero analista advierte que tendencia sigue al alza

El indicador de riesgo país de Bolivia, medido por el EMBI de JP Morgan, registró una leve caída en los últimos días al pasar de 605 puntos, el pasado 22 de mayo, a 579 puntos al cierre del jueves 28 de mayo.

Sin embargo, el analista económico Fernando Romero advirtió que la tendencia todavía apunta al alza mientras persistan los conflictos sociales y políticos en el país.

“El jueves 28 de mayo el indicador de riesgo país ha cedido un poco, seguramente por algunos anuncios de posibles soluciones al conflicto y también en razón de que existe un fuerte apoyo internacional”, explicó.

No obstante, el economista alertó que el escenario económico continúa siendo complejo debido a los bloqueos y protestas concentradas principalmente en La Paz y El Alto, donde se reportan problemas de abastecimiento de alimentos, medicamentos y oxígeno.

Romero sostuvo que estas dificultades ya están afectando de manera directa a las familias bolivianas debido al incremento de precios y la escasez de productos básicos.

“Se ha roto la cadena de producción y comercialización. Hay pérdidas multimillonarias en todos los sectores económicos y productivos del país”, afirmó.

El analista indicó que la situación también impacta negativamente en la percepción internacional sobre Bolivia, generando desconfianza entre inversionistas y tenedores de deuda externa.

“Los inversionistas no ven con buenos ojos este escenario y por eso han castigado, entre comillas, a los bonos y a la deuda que tiene Bolivia con el mundo”, señaló.

Asimismo, recordó que, según estimaciones de la Cámara Nacional de Industrias, las pérdidas económicas derivadas de los conflictos ya superarían los 1.600 millones de dólares, aunque considera que la cifra podría ser mayor debido al peso de la economía informal en el país.

Romero advirtió que la falta de reformas estructurales, la fragilidad política y la continuidad de los conflictos podrían provocar que el riesgo país vuelva a incrementarse en las próximas semanas.

“La situación es muy dramática. El daño económico será irreversible y volver a una normalidad tomará meses. Lo más duro ha sido la pérdida de credibilidad y confianza de Bolivia a nivel internacional”, concluyó.

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