Moody’s mejora la calificación de riesgo de Bolivia

El ministro José Gabriel Espinoza señaló que el país da un “paso importante” tras años en nivel especulativo y destacó señales de estabilidad económica.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, informó que la calificadora internacional Moody’s elevó la calificación de riesgo de Bolivia, lo que representa un avance en la recuperación de la confianza económica del país.

A través de sus redes sociales y en declaraciones en video, Espinoza explicó que esta mejora se produce luego de varios años en los que los bonos soberanos bolivianos eran considerados de carácter especulativo, con alto riesgo de incumplimiento.

“Hoy día Moody’s ha anunciado que Bolivia ha subido un nivel en su calificación de riesgo”, afirmó la autoridad, recordando que hace cinco años el país había caído a una categoría de mayor riesgo.

El ministro atribuyó este resultado a la implementación de una estrategia de “derisking”, orientada a reducir la percepción de riesgo del país, así como al fortalecimiento de las relaciones con organismos multilaterales y a las señales de política económica emitidas en los últimos meses.

“Este cambio no es casual: responde al trabajo que venimos realizando en los últimos meses”, sostuvo Espinoza.

Asimismo, señaló que, si bien aún queda un camino por recorrer, la mejora en la calificación constituye una señal positiva para la economía nacional y para los mercados internacionales.

“Es un buen paso y una señal de que Bolivia está en la senda correcta en el manejo de su economía”, añadió.

La mejora en la calificación de riesgo es un indicador clave para inversionistas, ya que influye en el acceso a financiamiento externo y en las condiciones de endeudamiento de un país.

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