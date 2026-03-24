Ministro de Economía destaca mejora en calificación de riesgo país

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza Yáñez, informó que la calificadora internacional Standard & Poor’s (S&P) elevó la calificación de riesgo de Bolivia en dos niveles, pasando de CCC- a CCC+, además de cambiar la perspectiva de la economía de negativa a estable.

A través de sus redes sociales y en declaraciones públicas, la autoridad destacó que esta decisión refleja una mayor confianza internacional en el país.

“El mundo empieza a confiar más en Bolivia”, afirmó.

Tres mejoras en menos de cuatro meses

El ministro subrayó que esta es la tercera calificadora de riesgo que mejora la evaluación del país en un periodo menor a cuatro meses.

Además, recordó que Moody’s también ajustó recientemente la perspectiva de la economía boliviana, pasando de negativa a positiva.

Según explicó, estos indicadores muestran que las medidas adoptadas por el Gobierno comienzan a ser reconocidas a nivel internacional.

Impacto en la economía y el empleo

Espinoza señaló que la mejora en la calificación tiene efectos directos en la economía nacional, ya que permite atraer inversiones, acceder a financiamiento y generar empleo.

“Esto significa que Bolivia es capaz de atraer inversiones, generar actividad económica y oportunidades para los bolivianos”, sostuvo.

Compromiso con la estabilidad económica

La autoridad aseguró que el Gobierno trabaja en estabilizar variables clave como la inflación, el tipo de cambio y los precios de productos, con el objetivo de brindar previsibilidad a la población.

“Queremos que la vida del boliviano sea más fácil de programar, que sus ingresos alcancen y que su empleo sea estable”, indicó.

Reconocen que aún hay desafíos

Pese a los avances, el ministro admitió que aún queda un camino por recorrer para consolidar la recuperación económica.

“Sabemos que queda mucho por hacer, pero en pocos meses hemos dado señales claras de cambio”, afirmó.

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