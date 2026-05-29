Master Meat reunirá a expertos internacionales para impulsar el sector pecuario

El departamento del Beni fue escenario del lanzamiento oficial de la primera versión del “Master Meat 2026”, un evento que buscará posicionar a Bolivia como un referente internacional en producción pecuaria y fortalecer al sector agropecuario mediante el intercambio de genética, tecnología y conocimientos especializados.

Los organizadores informaron que el encuentro se desarrollará el 9 y 10 de julio en predios de Fexpocruz y reunirá a productores de proteína animal vinculados a la ganadería de corte, producción lechera y porcicultura.

El evento contará además con la participación de expertos e invitados internacionales que compartirán experiencias, innovaciones y buenas prácticas aplicadas en otros mercados, con el objetivo de fortalecer las capacidades productivas del sector pecuario bolivianos.

Según los impulsores de la iniciativa, “Master Meat 2026” apunta a convertirse en un espacio estratégico para conectar a productores, empresas y especialistas del rubro agropecuario, promoviendo nuevas oportunidades de desarrollo, modernización y proyección internacional para Bolivia.

La actividad también buscará impulsar el intercambio de tecnología y genética animal como herramientas clave para mejorar la competitividad y productividad del sector, considerado uno de los pilares económicos del país.

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