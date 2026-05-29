¿Qué significa el nuevo 'Perdonazo Tributario' y quiénes se beneficiarán?

El Gobierno promulgó la Ley 1733 de Alivio Tributario, conocida como el 'Perdonazo Tributario', una medida extraordinaria que busca aliviar las deudas acumuladas de miles de contribuyentes bolivianos y reactivar la economía de pequeños sectores productivos y comerciales.

La norma contempla cinco medidas tributarias, pero una de las más importantes es la condonación de deudas tributarias de hasta Bs 10 millones generadas hasta el 31 de diciembre de 2017 o durante la gestión 2020, en el contexto de la pandemia del Covid-19.

¿Qué significa el “Perdonazo Tributario”?

La medida implica que determinados contribuyentes podrán quedar liberados del pago de:

Impuestos adeudados,

Multas

Intereses

Mantenimiento de valor

Sanciones tributarias o aduaneras.

Esto se aplicará de manera extraordinaria y por única vez.

Según el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, el objetivo es permitir que miles de personas regularicen su situación tributaria y puedan volver a operar sin cargas económicas acumuladas durante años.

¿Qué impuestos serán condonados?

La ley incluye tributos nacionales administrados por Impuestos Nacionales y Aduana Nacional, entre ellos:

Impuesto al Valor Agregado (IVA),

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE),

Impuesto a las Transacciones (IT),

además de otras obligaciones tributarias nacionales.

¿Quiénes pueden beneficiarse?

Los principales beneficiarios serán:

Gremiales

Cuentapropistas

Transportistas

Artesanos

Pequeños comerciantes

Emprendedores

Contribuyentes del Régimen Simplificado

También podrán acogerse personas con NIT que hayan acumulado obligaciones no pagadas durante años.

El Gobierno señaló que muchos de estos sectores “viven del día” y fueron afectados por la crisis económica y la pandemia.

¿Qué deudas sí serán perdonadas?

La norma establece dos escenarios principales:

1. Deudas generadas hasta diciembre de 2017

Serán condonadas siempre que el tributo omitido acumulado sea menor a Bs 10 millones.

2. Deudas correspondientes a la gestión 2020

Estas serán perdonadas independientemente del monto, debido al impacto económico provocado por la pandemia.

¿Incluye procesos judiciales o cobros en curso?

Sí. La ley también alcanza a:

Procesos en impugnación

Ejecución tributaria

Cobranza coactiva

Resoluciones administrativas o judiciales ya ejecutoriadas

Sin embargo, la condonación aplicará únicamente mientras no exista remate o disposición final de bienes.

¿Quiénes quedan fuera?

No podrán acceder al beneficio quienes tengan tributos omitidos acumulados iguales o superiores a Bs 10 millones hasta diciembre de 2017.

¿Qué busca la nueva ley?

Además del “perdonazo”, la Ley de Alivio Tributario busca:

Simplificar el pago de impuestos

Reducir plazos de prescripción

Regularizar deudas tributarias

Facilitar la reactivación económica

El Gobierno aseguró que la medida no crea nuevos impuestos ni incrementa las alícuotas vigentes.

Durante la promulgación de la norma, el presidente Rodrigo Paz afirmó que más de 100 mil bolivianos podrían beneficiarse con esta política de alivio económico.

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