Así se movió el dólar referencial en Bolivia durante la última semana de mayo

El dólar referencial en Bolivia registró fluctuaciones leves entre el 25 y el 29 de mayo, alcanzando sus valores más altos de la semana el jueves 28, cuando llegó a Bs 9,93 para la compra y Bs 10,14 para la venta, según datos difundidos por el Banco Central de Bolivia (BCB).

De acuerdo con el reporte oficial del ente emisor, el lunes 25 de mayo la cotización se ubicó en Bs 9,92 para la compra y Bs 10,13 para la venta. Un día después, el martes 26, el valor descendió ligeramente hasta Bs 9,90 para la compra y Bs 10,11 para la venta.

La tendencia se mantuvo el miércoles 27 de mayo, jornada en la que el dólar volvió a cotizarse en Bs 9,90 para la compra y Bs 10,11 para la venta. Sin embargo, el jueves 28 se registró el punto más alto de la semana, con Bs 9,93 para la compra y Bs 10,14 para la venta.

Para este viernes 29 de mayo, la divisa estadounidense cerró con una leve variación respecto a la jornada anterior, alcanzando Bs 9,92 para la compra y Bs 10,13 para la venta.

Evolución diaria del dólar referencial

Lunes 25 de mayo: Bs 9,92 (compra) y Bs 10,13 (venta)

Martes 26 de mayo: Bs 9,90 (compra) y Bs 10,11 (venta)

Miércoles 27 de mayo: Bs 9,90 (compra) y Bs 10,11 (venta)

Jueves 28 de mayo: Bs 9,93 (compra) y Bs 10,14 (venta)

Viernes 29 de mayo: Bs 9,92 (compra) y Bs 10,13 (venta)

El BCB explicó que el valor referencial de venta se calcula sumando al tipo de cambio de compra las comisiones aplicadas por transferencias de moneda extranjera al exterior y por depósitos en efectivo de dólares estadounidenses en las bóvedas del ente emisor, conforme a la tabla vigente desde el 31 de diciembre de 2025.

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