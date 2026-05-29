Un agricultor perforó su terreno y de la tierra comenzó a salir petróleo

Lo que comenzó como un intento desesperado por conseguir agua terminó convirtiéndose en un hallazgo que sorprendió incluso a los expertos.

Un agricultor del noreste de Brasil encontró petróleo crudo mientras excavaba un pozo artesanal en su terreno, ubicado en el municipio de Tabuleiro do Norte, en el estado de Ceará.

El protagonista de esta historia es Sidrênio Moreira, quien perforó el suelo en noviembre de 2024 debido a la falta de suministro regular de agua en la zona donde vive.

Sin embargo, al alcanzar aproximadamente 40 metros de profundidad, comenzó a emerger una sustancia negra, espesa y con fuerte olor a combustible.

Confirmaron que era petróleo

Tras hacerse viral en medios brasileños y redes sociales, técnicos de la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil llegaron hasta el lugar para realizar análisis físico-químicos del material.

Finalmente, las autoridades confirmaron que se trata de petróleo crudo.

El descubrimiento llamó la atención porque no es habitual que el petróleo aparezca a tan poca profundidad.

La zona fue sellada

Luego de la confirmación, la Agencia Nacional de Petróleo ordenó sellar el área y pidió evitar cualquier contacto con el material mientras continúan las evaluaciones ambientales y geológicas.

Pese a la expectativa generada, especialistas aclararon que el hallazgo no significa que la zona vaya a convertirse automáticamente en un campo petrolero.

Antes de cualquier posible explotación comercial deberán realizarse años de estudios técnicos, evaluaciones económicas y procesos legales.

¿El agricultor podrá beneficiarse?

Según la legislación brasileña, los recursos del subsuelo pertenecen al Estado federal.

Sin embargo, en caso de que el área llegue a ser explotada industrialmente en el futuro, el agricultor podría recibir una compensación económica por el descubrimiento realizado en su propiedad.

Mientras tanto, la historia de Sidrênio Moreira ya dio la vuelta al mundo y muchos en redes sociales la califican como “el hallazgo de su vida”.

Con información de El Clarín.

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