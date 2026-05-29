Momentos de tensión se vivieron este viernes en un parque de diversiones de la ciudad de Galveston, Texas, luego de que una montaña rusa quedara detenida de forma repentina en un tramo completamente vertical, dejando a ocho personas suspendidas a varios metros de altura.

Equipos de emergencia desplegaron un operativo especializado para evacuar a los ocupantes uno por uno, utilizando un camión con escalera telescópica para alcanzar la parte más alta de la estructura. Los rescatistas aseguraron a cada pasajero antes de descenderlo cuidadosamente hasta una zona segura.

Bomberos mantuvieron la calma

Durante el procedimiento, los bomberos mantuvieron comunicación constante con las personas atrapadas para tranquilizarlas y explicarles que el rescate se realizaría de manera paulatina pero segura.

El incidente generó alarma entre visitantes del parque, mientras imágenes del rescate mostraban la complejidad de la operación debido a la pronunciada inclinación de la estructura.

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