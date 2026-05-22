Michael Jackson vuelve al centro del debate con nueva serie documental

La plataforma Netflix estrenará el próximo 3 de junio la miniserie documental Michael Jackson: El veredicto, una producción dividida en tres partes que retoma el juicio celebrado en 2005 contra el cantante Michael Jackson.

La serie revisa el proceso judicial derivado de las acusaciones de abuso sexual infantil presentadas en 2003 contra el artista y el impacto mediático que rodeó el caso.

El documental se centra en el juicio realizado en California, donde Jackson enfrentó diversos cargos relacionados con presuntos abusos contra un menor.

Durante el proceso, el cantante negó las acusaciones y finalmente fue absuelto de todos los cargos por el jurado. A pesar de la resolución judicial, el caso continuó generando atención pública y mediática en los años posteriores, incluso después de la muerte del artista en 2009.

La producción reúne testimonios de personas que participaron directamente en el juicio, entre ellos jurados, testigos, acusadores y miembros de la defensa.

De acuerdo con los realizadores, el objetivo fue reconstruir el desarrollo del proceso judicial desde diferentes perspectivas y mostrar cómo se desenvolvieron los acontecimientos dentro de la sala del tribunal.

El proyecto fue dirigido por Nick Green y cuenta con la producción ejecutiva de Fiona Stourton. También participan como productores ejecutivos David Herman y James Goldston. La serie fue producida por Candle True Stories.

Foto: La docuserie abordará nuevamente la polémica investigación contra Michael Jackson. Captura de pantalla.

En declaraciones difundidas por Tudum, el sitio oficial de Netflix, los cineastas señalaron que consideraron oportuno volver sobre el juicio dos décadas después de que se desarrollara. Según explicaron, el documental fue concebido como un relato histórico enfocado en los hechos presentados durante el proceso judicial.

“Han pasado 20 años desde el juicio de Michael Jackson, en el que fue declarado inocente. Sin embargo, hasta el día de hoy, la controversia sigue vigente”, afirmaron los realizadores.

Y añadieron: “No se permitieron cámaras en la sala del tribunal, por lo que la percepción pública de los hechos en aquel momento fue filtrada por los comentaristas y presentada de forma fragmentada. Era hora de analizar el juicio en su conjunto con rigor”.

La serie incorpora además entrevistas con periodistas y figuras de medios que cubrieron el juicio en ese momento. Los realizadores indicaron que buscaron incluir únicamente a personas que hubieran estado presentes durante los hechos o que hubieran participado directamente en el proceso judicial.

Asimismo, indicaron la intención fue ofrecer una reconstrucción del juicio desde el interior de la corte y mostrar cómo se desarrollaron las distintas etapas del caso.

“Cualquier persona interesada en la historia de Michael Jackson debería sentir que este documental le ofrece una ventana a lo que fue en gran medida un evento hermético y la oportunidad de sentirse más cerca de lo que sucedió”, señalaron.

El estreno de la docuserie se suma a una serie de producciones audiovisuales recientes que revisitan figuras de la industria musical y casos judiciales de alto perfil.

Michael Jackson, reconocido por éxitos como “Thriller”, “Billie Jean” y “Beat It”, es considerado una de las figuras más influyentes de la música popular contemporánea. Su carrera estuvo marcada tanto por el éxito comercial y artístico como por diversos episodios judiciales y controversias públicas.

Con información de Infobae

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