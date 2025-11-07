Video: “Michael”, revelan el primer tráiler de la película biográfica del Rey del Pop que llegará en 2026

La película biográfica “Michael” anunció su llegada a los cines para el 24 de abril de 2026, junto a un primer tráiler que ya generó gran expectativa entre los fans de Michael Jackson.

Sus creadores aseguran que la producción mostrará una mirada profunda y sin filtros sobre la vida del icónico artista.

Michael es presentada como un retrato íntimo del Rey del Pop, explorando su trayectoria desde la infancia, su ascenso a la fama mundial y los momentos más luminosos y oscuros de su carrera.

La cinta promete un espectáculo visual acompañado de una narrativa que abordará tanto el genio musical como las controversias que marcaron su vida.

El estreno mundial será uno de los eventos cinematográficos más esperados del 2026, en el que el público volverá a encontrarse con la figura que transformó la música pop para siempre.

