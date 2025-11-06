Del amor eterno al "pastel perdido": El divorcio más insólito que se volvió viral

Una mujer estadounidense decidió divorciarse de su esposo después de 25 años de matrimonio por una razón que sorprendió a miles de usuarios: él se comió su porción de torta durante su festejo de aniversario.

Según relató la protagonista, en el foro Reddit, la pareja viajó al valle de Shenandoah, en el este de Estados Unidos, para celebrar sus bodas de plata. En la cena, pidieron una torta de queso y banana.

Después de probarla, ella guardó su trozo en la heladera para disfrutarlo al día siguiente con café.

Sin embargo, al despertar, descubrió que su porción había desaparecido. Su esposo le explicó que, durante la noche, “tuvo hambre” y se la comió, aunque aseguró que había dejado “un pedacito”.

“Estaba ahí, solo quedaba un bocado, ni siquiera un bocado completo”, escribió la mujer, quien aseguró que en ese momento sintió que “se le encogía el corazón”.

En su publicación, explicó que el gesto del marido fue la gota que colmó el vaso tras años de sentirse poco valorada:

“Las migajas en esa caja vacía me parecieron un símbolo de lo que obtengo de este matrimonio: sus migajas. Después de cuidar a este hombre, ser su criada, madre y objeto sexual durante 25 años, criar a sus hijos, ocuparme de la casa y de sus finanzas, ni siquiera puedo comerme mi maldito pastel de aniversario”.

“Como le dije, merezco a alguien que no solo no se coma mi torta, sino que la proteja. Ya no quiero vivir de migajas”, concluyó.

Su historia se viralizó rápidamente, generando miles de comentarios entre usuarios que debatieron si su reacción fue exagerada o una poderosa metáfora de un matrimonio desigual.

