TEMAS DE HOY:
Acoso escolar Robo de vehículos noqueado

32ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

VIDEO | Policía en Alemania “arresta” a un cisne y el video se vuelve viral

La insólita escena ocurrió en la ciudad de Bernkastel-Kues. La agente retiró al ave de un puente para evitar que fuera atropellada.

Silvia Sanchez

05/11/2025 17:10

Imagen captura RR.SS.
Alemania

Escuchar esta nota

Un curioso video protagonizado por una agente de policía en la ciudad alemana de Bernkastel-Kues se volvió viral en redes sociales, luego de que la uniformada apareciera “arrestando” a un cisne que deambulaba por un puente.

Según informó el Departamento de Policía local, el ave se había extraviado y corría el riesgo de ser atropellada por los vehículos que circulaban por la zona.

“Nuestra compañera Marion se lanzó por completo y sacó al animal de esta situación peligrosa”, detallaron las autoridades en una publicación oficial.

El rescate concluyó con final feliz: el cisne fue trasladado y liberado sano y salvo a orillas del río Mosela, donde volvió a nadar libremente.

Vea el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD