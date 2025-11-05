VIDEO | Policía en Alemania “arresta” a un cisne y el video se vuelve viral

La insólita escena ocurrió en la ciudad de Bernkastel-Kues. La agente retiró al ave de un puente para evitar que fuera atropellada.
05/11/2025 17:10
Un curioso video protagonizado por una agente de policía en la ciudad alemana de Bernkastel-Kues se volvió viral en redes sociales, luego de que la uniformada apareciera “arrestando” a un cisne que deambulaba por un puente.
Según informó el Departamento de Policía local, el ave se había extraviado y corría el riesgo de ser atropellada por los vehículos que circulaban por la zona.
“Nuestra compañera Marion se lanzó por completo y sacó al animal de esta situación peligrosa”, detallaron las autoridades en una publicación oficial.
El rescate concluyó con final feliz: el cisne fue trasladado y liberado sano y salvo a orillas del río Mosela, donde volvió a nadar libremente.
Vea el video:
