VIDEO | Policía en Alemania “arresta” a un cisne y el video se vuelve viral

Un curioso video protagonizado por una agente de policía en la ciudad alemana de Bernkastel-Kues se volvió viral en redes sociales, luego de que la uniformada apareciera “arrestando” a un cisne que deambulaba por un puente.

Según informó el Departamento de Policía local, el ave se había extraviado y corría el riesgo de ser atropellada por los vehículos que circulaban por la zona.

“Nuestra compañera Marion se lanzó por completo y sacó al animal de esta situación peligrosa”, detallaron las autoridades en una publicación oficial.

El rescate concluyó con final feliz: el cisne fue trasladado y liberado sano y salvo a orillas del río Mosela, donde volvió a nadar libremente.

