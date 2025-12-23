TEMAS DE HOY:
Deportes

La hermana de Lionel Messi sufrió un accidente en Miami, ¿cómo se encuentra?

El violento impacto le provocó fracturas y quemaduras; el hecho genera incertidumbre en la familia Messi. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

23/12/2025 6:34

Miami

María Sol Messi, hermana del capitán de la Selección argentina, protagonizó un grave accidente de tránsito en la ciudad de Miami, Estados Unidos, luego de sufrir una descompensación mientras conducía su camioneta.

Como consecuencia, perdió el control del vehículo e impactó violentamente contra una pared, lo que le provocó múltiples lesiones.

La información fue confirmada por el periodista Ángel de Brito, quien señaló que habló directamente con la madre del astro rosarino. Según se detalló, la diseñadora sufrió la fractura de dos vértebras, una fractura en el talón, una lesión en la muñeca y quemaduras producto del impacto.

Tras ser atendida y estabilizada en un centro médico estadounidense, María Sol regresó a la Argentina y actualmente se encuentra en la ciudad de Rosario, donde inició un proceso de rehabilitación bajo seguimiento médico.

El accidente genera incertidumbre en el entorno familiar de Lionel Messi, ya que María Sol tenía previsto viajar a Santa Fe para celebrar su boda el próximo 3 de enero en Rosario.

El evento prometía reunir a toda la familia Messi durante las fiestas de fin de año, incluida la presencia de Leo, aunque por el momento su realización permanece en duda debido a la evolución de su estado de salud.

