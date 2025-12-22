Dani Alves prepara su retorno al fútbol como jugador y dueño de un club portugués

Dani Alves se prepara para un inesperado regreso al fútbol profesional tras más de dos años fuera de las canchas. El ex defensor brasileño está cerrando negociaciones para asumir la propiedad mayoritaria del Sao Joao de Ver, equipo de la tercera división portuguesa, y al mismo tiempo sumarse al plantel como jugador durante seis meses, según informó ESPN Brasil.

El regreso al césped se produce luego de un largo período complicado en la vida del futbolista. Alves estuvo apartado desde enero de 2023 debido a un proceso judicial en España que culminó con su encarcelamiento por 14 meses. El Tribunal de Justicia de Cataluña lo absolvió en marzo de este año, permitiéndole retomar su vida personal y profesional.

El proyecto cuenta con el respaldo de inversores brasileños que acompañan al ex lateral derecho en la adquisición del club portugués. Su objetivo es cerrar su carrera sobre el campo, en lugar de retirarse en un entorno administrativo o tras episodios judiciales recientes. Actualmente, el Sao Joao de Ver ocupa la novena posición de la Serie A de la tercera división lusa.

Desde su liberación, Alves ha mantenido un perfil más privado, participando en actividades como predicaciones en Girona y trabajando detrás de escena en el fútbol europeo, ejerciendo funciones similares a las de un agente. Su plan a largo plazo incluye iniciar una carrera como entrenador una vez finalizada su etapa como jugador, aprovechando toda la experiencia acumulada en clubes de alto nivel como FC Barcelona, Juventus y PSG.

Con la operación prácticamente definida, Alves busca despedirse del fútbol activo de manera digna, combinando su rol como propietario con la posibilidad de volver a sentir la emoción de competir sobre el césped.

Mira la programación en Red Uno Play